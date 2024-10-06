Российские военные отомстили ВСУ за расстрел мирных жителей под Курском

Российские военные ликвидировали украинских бойцов, которые расстреливали мирных жителей Курской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Сообщается, что один из бойцов отомстил сразу двоим украинским солдатам в рукопашной схватке.

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Были случаи, когда лично сами наблюдали, как противник уничтожал мирное население, которое пыталось отойти в нашу сторону. После чего, как в простонародье говорят, кровь закипает, и личный состав выдвигался на те точки, откуда они открывали огонь, уничтожали противника, — рассказал командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса с позывным Горизонт.

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Ранее истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Атаку произвели авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения задачи экипаж вернулся на аэродром вылета.

До этого РСЗО «Ураган» группировки войск «Юг» уничтожил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Цели обнаружили при помощи беспилотных летательных аппаратов. Снаряды также поразили несколько автомобилей.