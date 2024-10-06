Украинский танкист обрушился с критикой на немецкие танки Leopard

В старых немецких танках Leopard, на которых обучались военнослужащие ВСУ, нет вентиляции, из-за чего бойцам при его эксплуатации приходится нелегко. Об этом сообщил сбежавший из тренировочного лагеря в Польше бывший танкист ВСУ. По его словам, из-за отсутствия вентиляции внутри немецкого танка «можно свариться».

«Какого года он — не знаю, но достаточно старый, потому что там нет вентиляции… 2А6, 2А7, 2PL, во всех есть вентиляция, на тех, на которых обучались мы, нет. То есть туда залазишь, в танк на 10 минут, заглохший, даже не заводили его, и уже можно свариться там», — сообщил РИА Новости военнослужащий.

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Ранее он сбежал после мобилизации на Украине и отправки на обучение в Польшу и легализовался как беженец Германии.

Отмечается, что в Польше бойцы ВСУ обучались именно на старых модификациях танка Leopard 2A4. Эти машины производились с 1985 по 1992 год.

После начала российской спецоперации на Украине некоторые западные страны вызвались готовить ВСУ к проведению боевых действий с использованием поставляемого вооружения. Так, в Дании обучили украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16.