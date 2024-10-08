Ким Чен Ын: КНДР ускорит строительство военной сверхдержавы

КНДР ускорит шаги по собственному превращению в военную сверхдержаву и серьезную ядерную силу. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Руководитель народной республики 7 октября посетил Университет национальной обороны по случаю 60-летия его основания. По мнению Ким Чен Ына, нарушение стратегического баланса на Корейском полуострове приведет к войне, поэтому политика КНДР, направленная на обладание физическими средствами, которые "позволяют сдерживать противника и контролировать ситуацию, полностью справедлива".

"Наши шаги по направлению к военной сверхдержаве, ядерной державе станут еще быстрее", - заявил лидер КНДР.

"Военный союз США и Республики Корея, как хвалятся сами марионетки, полностью стал ядерным, в такой ситуации нам нужно поддерживать бесконечно высокую боеготовность", - добавил Ким Чен Ын. Он напомнил, что народная республика не исключает применение ядерного оружия. "Нам противостоит крупнейшая ядерная держава мира, и ею пытаются манипулировать самые гнусные марионетки", - считает генеральный секретарь Трудовой партии Кореи.

"В такой ситуации бесполезно надеяться на выживание, ни удача, ни "духи" не защитят Республику Корея", - сказал Ким Чен Ын. "И это не имеет никакого отношения к риторике, как говорит ООН, а прямое и практическое предупреждение", - добавил лидер КНДР. По его словам, 4 октября представитель генерального секретаря ООН попросил народную республику "снизить уровень риторики".

Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР не позволит нарушить военный баланс на Корейском полуострове "ни на йоту".