В Конгрессе призвали не препятствовать Израилю ударять по ядерным объектам Ирана

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что Вашингтону не следует препятствовать возможному нанесению Израилем удара по ядерным объектам Ирана. Его слова приводит телеканал CBS.

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«Это еще одна сфера, в которой действующая администрация не справилась с задачей», — отметил Тернер.

По его словам, американский президент Джо Байден ранее отмечал, что ядерная программа Ирана не рассматривается в качестве цели и что она не должна быть военной целью для Израиля или США. На вопрос, считает ли он, что ядерные объекты Ирана следует рассматривать в качестве возможной цели для удара, Тернер ответил утвердительно.

«Байден сам ранее заявлял, что США не должны позволить Ирану получить ядерное оружие, а также, что он при необходимости предпримет военные действия», — заключил конгрессмен.

Ранее США выступили с предложением к Израилю о предоставлении компенсации в случае отказа от атаки ряда объектов на территории Ирана в ходе ответной реакции на атаку по еврейскому государству.