Масштабные пожары вспыхнули в Бейруте после атаки армии Израиля

Израильская армия снова атаковала Бейрут. В результате нападения на юге города вспыхнули масштабные пожары. Об этом пишет Sky News Arabia.

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— На столицу Ливана совершены ожесточенные израильские атаки, целью которых был в основном южный пригород города, — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в районах атаке есть объекты, которые находятся под контролем «Хезболлы». Были повреждены важные здания и крупные объекты инфраструктуры, следует из материала.

4 октября ЦАХАЛ сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб, где, предположительно, находился лидер «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин.

Также армия обороны Израиля нанесла удар по клинике в жилом доме в центре столицы Ливана — города Бейрута. Уточняется, что, вероятнее всего, в здание влетел беспилотник. В результате атаки медицинский центр был полностью уничтожен.

Израиль не предоставил Соединенным Штатам гарантий относительно ненападения на ядерные объекты Ирана.

Отмечается, что нельзя сказать наверняка, планирует ли Израиль использовать годовщину эскалации в секторе Газа 7 октября для ответа на ракетные удары со стороны Ирана.