Мотострелки 44-го армейского корпуса уничтожили польских наемников в Курской области, пытавшихся атаковать их позиции, рассказал командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса с позывным Горизонт.

"В радиоперехвате были отмечены польские наемники, польская речь. Когда мы находились в обороне и противник наступал, были уничтожены польские наемники, а также боец, на котором был шеврон с флагом Франции", - сказал Горизонт.

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Он добавил, что наемники часто идут во втором эшелоне и вступают в бой, только если украинские военные захлебываются в атаке и отступают с большими потерями.

Горизонт также вспомнил другой боевой эпизод, когда его бойцы, выходя из окружения, столкнулись с группой наемников. В результате они успешно уничтожили весь отряд врага без потерь со своей стороны.