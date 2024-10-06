Армия Израиля перехватила три БПЛА, летевших с востока

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые приближались с восточного направления. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

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Как указывается в заявлении, за последний час два БПЛА, запущенных с востока в направлении израильской территории, были успешно перехвачены ракетным катером ВМС Израиля в северной части Средиземного моря. Еще один беспилотник был перехвачен ВВС Израиля возле района Гуш-Дан.

В пресс-службе отметили, что сирены воздушной тревоги "не были активированы в соответствии с протоколом". О пострадавших не сообщалось.