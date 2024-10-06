Названо число погибших после удара по мечети в Газе

Израиль нанес удар по мечети в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинское агентство Safa.

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В мечети находились перемещенные лица, погибли 13 человек.

По меньшей мере семь палестинцев, включая детей, погибли накануне ​​в результате израильских авиаударов по жилым районам в лагерях беженцев Джабалия и Нусейрат в секторе Газа, сообщило палестинское агентство Wafa.

По данным палестинской стороны, с 7 октября 2023 года в результате израильских ударов в секторе Газа погибли больше 41 тысячи палестинцев, почти 97 тысяч получили ранения. Большинство жертв - женщины и дети.

Кроме того, есть опасения, что под обломками разрушенных зданий по всему анклаву могли погибнуть тысячи людей. Группы гражданской обороны и экстренные службы не могут добраться до некоторых районов из-за проблем с безопасностью.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы правительства ХАМАС Раухи Муштаха в секторе Газа.