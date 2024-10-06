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На правом берегу Днепра заметили западные танки и БМП Bradley

Разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным «Пух» сообщил, что переданная Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронетехника стран НАТО, включая танки и БМП Bradley, была замечена на правом берегу Днепра на херсонском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

На правом берегу Днепра заметили западные танки и БМП Bradley
© ТАСС

По его словам, российские военные заметили много вооружения НАТО.« Работают очень и минометные расчеты, и польский миномет, который бесшумный, которого не слышно, и танки. На том берегу прострелы идут хорошие», — сказал он.

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