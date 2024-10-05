Израиль сообщил об ударе по зданию БАПОР в Газе

Израильские военные нанесли удар по одному из зданий Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее утверждению, целью атаки был отряд вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС, находившийся в этом здании в районе Джебалии на севере сектора Газа, которое "ранее использовалось в качестве центра БАПОР".

Согласно данным израильских военных, на момент удара в нем был оборудован штаб военного крыла ХАМАС, находившиеся там радикалы занимались планированием атак против израильских войск.

Перед нанесением удара были приняты дополнительные меры, направленные на минимизацию ущерба для местного мирного населения, заверили в армии.