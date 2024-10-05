ВС РФ создали первый «мешок» для ВСУ у Купянска

Российская армия создала первый «мешок» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Купянска в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Ситуация по сравнению с другими направлениями не критична, но не в пользу ВСУ. Речь не идет сейчас о внезапном прорыве или наращивании большого кулака для удара, а о постепенном продвижении», — говорится в публикации.

По данным военкоров, продолжая вести боевые действия в регионе, Вооруженные силы России планируют создать неудобные условия для ВСУ и постепенно сужать «мешок». Таким образом, в ближайшее время на участке могут появиться еще три «мешка».

«Огневой мешок» — это район местности, который до этого был назначен путем пристрелки вооружения, подготовки личного состава армии для ведения по нему массированных и сосредоточенных огневых ударов с двух или трех сторон.

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«Огневой мешок», как форма организации огня обычно используется в оборонительных боях в целях уничтожения вклинившихся частей противника. Такая тактика считается одним из наиболее эффективных способов противотанковой обороны. Как следствие, одновременное ведение огня с нескольких направлений не оставляет экипажам бронемашин возможности, путем маневра, подставить под огонь наиболее защищенные части своей техники. В результате это значительно повышает результативность огневого воздействия.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что бойцы Вооруженных сил России заняли новые рубежи в ходе боев на Купянском направлении. По его словам, за минувшие сутки российские военные штурмовали позиции ВСУ на участке фронта шириной порядка 50 километров.