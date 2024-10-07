Жители Угледара рассказали, как ВСУ разграбляли квартиры

Украинские военные в Угледаре выносили из квартир местных жителей бытовые приборы, мебель и обстреливали дома, в которых еще оставались гражданские. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"А как нас грабили, а как больницу взорвали, люди погибли. Со стороны Курахово вот такие болванки летели, и прямо в больницу. Вот здесь на пикапе груженные ехали: диваны, велосипеды детские, холодильники, кастрюли", - сказала одна из жительниц Угледара на видео, предоставленном Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что украинские военные пытались буквально выбить людей из города, планомерно обстреливая школу, больницу, дома, в которых прятались мирные жители, а убегая, забрали у людей все, что смогли увезти.

"Как мы вас ждали ребята. Мы что только не выслушивали, мы и ждунами были, и хотели нас расстреливать. Мы говорим - не выйдем, что хотите, то и делайте", - сказал другой местный житель на видео.

Всего в Угледаре остается более 100 мирных жителей при довоенном населении города примерно в 16 тыс. человек. Военнослужащие передают им лекарства, продукты, предметы первой необходимости, предлагают провести эвакуацию в более безопасное место тем, кому это нужно.