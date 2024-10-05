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Депутат Рады Дунда: Украина должна перенести войну на территорию Белоруссии

Украинский депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что Украина должна перенести войну на территорию Белоруссии.

В Раде призвали перенести войну на территорию Белоруссии
© РИА Новости
«Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь. Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит своё оружие. Это даже не уверенность, это знание, я бы так сказал», — заявил депутат Верховной рады на конференции «российской оппозиции» в Вильнюсе. Видео с его выступлением приводит «СТРАНА.ua».

Как считает Дунда, это будет «большой удар» по России.

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее отметил, что не отдавал и не будет отдавать приказ армии воевать за пределами республики. Он подчеркнул, что ВС Белоруссии будут воевать, когда к ним «придут с плохими намерениями».

В республике недавно было создано новое воинское подразделение из военнослужащих контрактной службы.

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