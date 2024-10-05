В Раде призвали перенести войну на территорию Белоруссии

Украинский депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что Украина должна перенести войну на территорию Белоруссии.

«Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь. Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит своё оружие. Это даже не уверенность, это знание, я бы так сказал», — заявил депутат Верховной рады на конференции «российской оппозиции» в Вильнюсе. Видео с его выступлением приводит «СТРАНА.ua».

Как считает Дунда, это будет «большой удар» по России.

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее отметил, что не отдавал и не будет отдавать приказ армии воевать за пределами республики. Он подчеркнул, что ВС Белоруссии будут воевать, когда к ним «придут с плохими намерениями».

В республике недавно было создано новое воинское подразделение из военнослужащих контрактной службы.