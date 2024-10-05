Кадыров передал 100 «Джихад-машин» для нужд СВО

На СВО отправятся первые 100 «Джихад-машин», сделанных в Чечне. Их передал военным глава республики Рамзан Кадыров. Технику распределят среди российских подразделений на переднем крае, сообщает ТАСС.

Кадыров отметил, что серийное производство «Джихад-машин» было налажено за короткий срок.

«При их разработке мы учитывали как технические требования, так и пожелания бойцов на передовой», — сказал глава республики.

Он добавил, что ему приятно, что его предложения также были учтены на разных этапах.

Боевые машины спроектировали на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко». Разработкой конструкторской документации занимался Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ).

Серийное производство «Джихад-машины» началось в Чечне в 2024 году. Техника прошла испытания на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

Распределит машины в зоне СВО общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».