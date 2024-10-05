НАТО наберет еще 49 военных бригад против России

НАТО собирается сформировать еще 49 боеспособных бригад и довести их общую численность до 131, сообщает немецкий телеканал Welt со ссылкой на документ с минимальными требованиями к возможностям Альянса (Minimum Capability Requirements, MCR). Предположительно, в каждой новой бригаде будет примерно по пять тысяч человек.

© Marine Corps Cpl. Sarah Grawcock

Для поддержки этих войск число боевых корпусов также увеличат с шести до 15. В свою очередь количество штаб-квартир дивизий вырастет с 24 до 38.

Хотя в 2021 году считалось достаточным иметь 82 боеспособные бригады, то в будущем их число должно быть доведено до 131, — сказано в публикации.

Также в НАТО планируют увеличить число подразделений ПВО в пять раз: с 293 до 1467. Необходимость наращивания военной мощи Альянс объясняет угрозой, якобы исходящей от России.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что численность вооруженных сил Альянса в состоянии высокой готовности достигла полумиллиона человек. По его словам, организация за последние 10 лет прошла серьезную трансформацию.

До этого он назвал усиление коллективной обороны Североатлантического альянса своим главным достижением за 10 лет руководства Блоком. Самым большим провалом и разочарованием стал выход из Афганистана и конфликт на Украине, добавил он.