Вооруженные силы России впервые потеряли новейший беспилотник С-70 «Охотник» в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«С мест сообщают: под Константиновкой потерян наш новейший тяжелый ударный дрон С-70 „Охотник“», — написал Коц в своем telegram-канале.

По его данным, дрон был сбит ракетой 'воздух-воздух' истребителя-ведущего. Есть версия, что произошел сбой в канале связи из-за чего было потеряно управление.

Несмотря на потерю беспилотника, военный корреспондент выразил мнение, что ВСУ вряд ли смогут извлечь из обломков какую-либо ценную информацию, поскольку на таких машинах обычно установлены механизмы самоликвидации. Однако это обстоятельство не помешает Киеву использовать происшествие для создания медийной сенсации.

Коц также напоминает, что С-70 «Охотник», работающий в паре с истребителем Су-57, уже доказал свою эффективность в ходе специальной военной операции, выполняя разведывательные задачи и нанося удары высокоточным оружием. Эти системы считаются ключевыми для преодоления противовоздушной обороны противника.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России с просьбой прокомментировать данное заявление. Ответ ожидается.