ЦАХАЛ признал попадание ракет Ирана по двум авиабазам Израиля

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари признал попадание ракет Ирана по двум базам ВВС страны. Его цитирует The Times of Israel.

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По словам Хагари, вечером 1 октября были попадания по базам Неватим и Тель-Ноф, однако они не повлияли на самолеты и возможности израильских ВВС. Сейчас обе базы функционируют в полную силу. Представитель ЦАХАЛ отметил, что Израиль ответит на атаку Ирана примерно 200 ракетами, и это будет сделано тогда, когда ЦАХАЛ сочтет нужным.

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1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.