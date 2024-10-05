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ЦАХАЛ признал попадание ракет Ирана по двум авиабазам Израиля

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари признал попадание ракет Ирана по двум базам ВВС страны. Его цитирует The Times of Israel.

ЦАХАЛ признал попадание ракет Ирана по двум авиабазам Израиля
© Газета.Ru

По словам Хагари, вечером 1 октября были попадания по базам Неватим и Тель-Ноф, однако они не повлияли на самолеты и возможности израильских ВВС. Сейчас обе базы функционируют в полную силу. Представитель ЦАХАЛ отметил, что Израиль ответит на атаку Ирана примерно 200 ракетами, и это будет сделано тогда, когда ЦАХАЛ сочтет нужным.

Tasnim: Иран поразил ракетным ударом израильскую авиабазу Неватим

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

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