Welt: НАТО намерено создать 49 боеспособных бригад
Североатлантический альянс собирается создать дополнительно 49 боеспособных бригад.
Об этом сообщает Welt.
Общая численность бригад, таким образом, будет доведена до 131.
В каждой бригаде будут находиться около 5 тыс. солдат.
«Число боевых корпусов должно вырасти с шести до 15, а штаб-квартир дивизий — с 24 до 38», — сообщает телеканал со ссылкой на документы НАТО.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Запад под эгидой НАТО хочет разместить в Закавказье свой контингент.