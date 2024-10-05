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Welt: НАТО намерено создать 49 боеспособных бригад

Североатлантический альянс собирается создать дополнительно 49 боеспособных бригад.

Welt: НАТО намерено создать 49 боеспособных бригад
© РИА Новости

Об этом сообщает Welt.

Общая численность бригад, таким образом, будет доведена до 131.

В каждой бригаде будут находиться около 5 тыс. солдат.

«Число боевых корпусов должно вырасти с шести до 15, а штаб-квартир дивизий — с 24 до 38», — сообщает телеканал со ссылкой на документы НАТО.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Запад под эгидой НАТО хочет разместить в Закавказье свой контингент.

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