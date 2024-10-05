В Турции призвали США пересмотреть позицию по Украине

Соединенным Штатам следует пересмотреть позицию по Украине, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Куртулмуш посетил в конце сентября с официальным визитом Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

«США считают, что продолжение конфликта на Украине позволяет им блокировать Россию и одновременно консолидировать ЕС. Один из основных способов обеспечить мир — пересмотр Вашингтоном своей позиции по этому вопросу, тогда возможно будет оперативно организовать стол переговоров», — отметил Куртулмуш.

Кроме того, пояснил политик, ряду европейских стран необходимо осознать, что без России невозможно провести какие-либо переговоры.

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Ранее Куртулмуш сообщил, что переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле были сорваны из-за давления, которое определенные страны оказывали на Киев.