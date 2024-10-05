Российский двойник Ди Каприо ушел добровольцем на СВО

Житель Подольска Роман Бурцев, известный как российский двойник голливудского актера Леонардо Ди Каприо, подписал контракт с Минобороны и ушел добровольцем на СВО.

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Об этом сам Роман рассказал "Газете.Ru". Контракт Бурцев подписал 19 сентября.

"Это было сложное решение, думал несколько месяцев", - пояснил доброволец, добавив: "Ни где нахожусь, ни чем занимаюсь, сказать не могу".

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Ранее Бурцев опубликовал на странице в соцсети "ВКонтакте" свою фотографию в военной форме.