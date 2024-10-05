Российские войска заняли Желанное Второе в ДНР

Российские войска освободили Желанное Второе в ДНР
Российские войска освободили Желанное Второе в ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции.
Населенный пункт удалось взять под контроль благодаря активным и решительным действиям «Южной» группировки войск, уточнили в МО РФ.
По последним данным военного ведомства, потери ВСУ за последние сутки составили до 1925 боевиков.
Зеленский впервые высказался о потере Угледара
Всего за время СВО враг потерял 646 самолетов, 283 вертолета, 32 871 дронов, 580 ЗРК, 18 527 танков и других боевых бронемашин, 1469 боевых машин РСЗО, 15 619 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 942 единицы военной автоспецтехники.