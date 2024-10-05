Стоимость проекта АПЛ Columbia ВМС США превысила $10 млрд

Разработка и строительство новой атомной подводной лодки (АПЛ) «Колумбия» (Columbia) обходятся США слишком дорого и вряд ли будут завершены в срок. О том, как обстоит дело с реализацией проекта, пишет РИА Новости.

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Со ссылкой на данные Счетной палаты США агентство указывает, что первый подводный крейсер серии обойдется казне гораздо дороже, чем предполагалось, а реальный график работ существенно отстоит от целевого. Расходы уже в шесть раз превысили смету генерального подрядчика и в пять — военно-морских сил (ВМС). Цена первой АПЛ, заложенной 4 июня 2022 года, уже перевалила $10 млрд. Стоимость проекта приближается к рекордной цене атомного авианосца «Джеральд Форд» (Gerald R. Ford), на который было потрачено $13 млрд.

Надзорные органы порекомендовали ВМС и генеральному подрядчику определить, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, и пересмотреть расходы. Вероятно, это отсрочит срок постройки лодки, которую планировалось сдать в 2028 году. В Счетной палате США теперь допускают смещение сроков вправо.

15 сентября сообщалось, что военно-морские силы США пополнились новой атомной подводной лодкой USS New Jersey класса «Вирджиния». Церемония приема субмарины в состав ВМС прошла на военно-морской базе Эрл в штате Нью-Джерси. Лодка длиной 115 метров способна опускаться на глубину более 250 метров и разгоняться до 25 узлов в час.