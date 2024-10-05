В подконтрольном ВСУ городе прогремел взрыв

В промзоне подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Краматорска Донецкой народной республики (ДНР) прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна».

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В источнике также говорится, что в городе пропало электричество. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

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