«Хезболла» нанесла ракетный удар по базе ВВС Израиля под Хайфой

Бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» нанесли очередной ракетный удар по базе ВВС Израиля «Рамат-Давид» к северу от города Хайфа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу движения.

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В пресс-службе пояснили, что удар был нанесен ракетами «Фади-1».

Напомним, что 22 сентября, в ответ на атаки ЦАХАЛ по ряду регионов Ливана, боевики движения ударили ракетами «Фади-1» и «Фади-2» по базе «Рамат-Давид».

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Кроме того, 4 октября Иран нанес ракетные удары по базe ВВС Израиля Неватим на юге страны, базе Тель-Ноф близ Тель-Авива и штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад». Часть ракет поразила назначенные цели.