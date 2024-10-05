Российский боец рассказал, что Угледар готовили к сдаче заранее

Украинские военные готовили Угледар к сдаче. Они заранее вывезли основные средства поражения, сообщил ТАСС замкомандира штурмового батальона группировки войск "Восток" с позывным Шаман.
"Они заранее знали. Просто оттягивали время. Видно, что они уже готовили этот город к сдаче. У них были вывезены уже за его пределы основные средства поражения. Какие-то особенно ценные для них радиолокационные установки. Все это было оттянуто. Сначала мы их разведывали, видели. Через некоторое время их уже не было", - сказал Шаман.
Зеленский впервые высказался о потере Угледара
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара от Вооруженных сил Украины (ВСУ).