Армия Израиля нанесла новые удары по Ливану

Военно-воздушные силы Израиля в течение дня нанесли серию новых ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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Отмечается, что среди атакуемых целей были склады с оружием, ракетные установки, другие объекты военной инфраструктуры. Удары также наносились по отдельным отрядам вооруженных сторонников шиитской организации.

В пресс-службе подчеркнули, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит атаковать инфраструктуру «Хезболлы» и ослаблять ее военный потенциал в Ливане.

Телеканал Al-Mayadeen сообщил, что в ночь на 5 октября израильские ВВС атаковали жилые районы в южном пригороде Бейрута и возобновили удары по району Харет-Хрейк.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.