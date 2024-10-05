Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара после израсходования боекомплекта

Экипаж российского танка Т-80БВМ продолжил участвовать в штурме Угледара ДНР даже после того, как закончился боекомплект.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» из Забайкалья прорвался к городу одним из первых. Танк проложил катковым тралом дорогу штурмовым подразделениям.

Во время боёв экипаж быстро израсходовал боекомплект. Однако из боя экипаж выходить не стал, продолжив участвовать в штурме.

3 октября армия России освободила Угледар в ДНР. Министерство обороны сообщило, что, когда кольцо вокруг города стало сжиматься, оставшиеся украинские солдаты «начали в панике убегать со своих позиций». В штурме Угледара помогли в том числе действия танкистов.