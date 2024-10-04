Командир 186-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Игорь Гриб покончил жизнь самоубийством после того, как солдаты, находящиеся под его командованием, дезертировали под городом Угледаром, расположенным в Донецкой народной республике. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил украинский журналист Владимир Бойко.

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— Его батальон сбежал с позиций под Угледаром, в результате чего город был потерян окончательно, — приводит его слова «Лента.ру», ссылаясь на украинские СМИ.

Уточняется, что погибшему главкому было 33 года.

Вооруженные силы Российской Федерации освободили Угледар в Донецкой народной республике от украинской армии. После этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский приказал увеличить оборону. Какое значение для обеих сторон имеет Угледар, «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта, политолога Виктора Литовкина.

Выезд из Угледара в ДНР усеян телами погибших украинских военных, которые пытались выйти из города. Угледар штурмуют сразу с трех сторон, поэтому пешком его покинуть практически невозможно. Украинские военные формируют группы из десяти человек, однако в живых остаются от четырех до шести человек.