Минобороны сообщило о сбитых за ночь в России беспилотниках

Российские силы противовоздушной обороны в ночь с 4 на 5 октября уничтожили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины над территориями Белгородской, Воронежской и Курской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Над территорией Белгородской области перехвачено и уничтожено 7 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожен 1 БПЛА и 2 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, — уточнили на официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

За ночь 4 октября силы ПВО Вооруженных сил РФ сбили 18 беспилотников ВСУ. Над территорией Белгородской области уничтожено шесть БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено шесть БПЛА, пять БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один — над территорией Ростовской области

Накануне системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников. Из них 73 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской и один — над Брянской.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью FPV-дрона по селу Тишанка Волоконовского района в Белгородской области. Об этом 2 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, были ранены два мирных жителя.