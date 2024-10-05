Командир ХАМАС и его семья погибли после удара по северному Ливану

Один из лидеров вооруженного крыла ХАМАС был убит вместе с тремя членами семьи в ходе удара израильских ВВС по северному Ливану. Об этом сообщает Reuters.

«Бригады "Аль-Кассам" оплакивают… командира Захи Ясера Ауфи, погибшего в провинции Тулькарм», - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.

Командир ХАМАС и его близкие погибли в ходе израильского удара по лагерю беженцев Тулькарм. Жертвами удара также стали 18 человек, сообщил палестинский Минздрав.

Между тем, с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли более 2 000 человек в Ливане из-за ударов Израиля. Большинство из них - за последние две недели.

Правительство Ливана обвинило Тель-Авив в массовой гибели мирных жителей однако, ЦАХАЛ продолжает регулярные бомбардировки в надежде уничтожить лидеров движения «Хезболла».

По последним данным, свои дома были вынуждены покинуть 1,2 миллиона ливанцев. Люди пешком пересекают пограничные переходы в надежде укрыться в безопасных местах.