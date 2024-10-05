Минобороны РФ заявило о десятках солдат ВСУ, сдавшихся в плен в боях за Угледар

Более 40 военных ВСУ сдались в плен солдатам группировки войск «Восток» во время боев за Угледар. Об этом сообщили ТАСС в российском Минобороны.

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В ведомстве уточнили, что прорвать оборону противника удалось за счет обходного маневра и взятия города в клещи.

«Перед лицом неминуемого окружения подразделения ВСУ оставили Угледар, при этом свыше 40 солдат противника сдались в плен»», — заявили в министерстве.

Там добавили, что в городе ВС РФ также обнаружили стрелковое оружие, бесшумные польские минометы, американские и турецкие автоматические гранатометы.

В четверг, 3 октября, российские военные взяли штурмом Угледар в ДНР. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал взятие города переломным моментом в ходе спецоперации. Полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков отметил, что линия соприкосновения теперь фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины.

Ранее в Минобороны объяснили, почему пока невозможно вывезти мирных жителей Угледара.