Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) настроены на истребление народа России. Об этом агентству Польше.

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По его словам, у многих украинцев сейчас «такой настрой». Он подчеркнул, что военнослужащие ВСУ воспитали в себе «тотальную ненависть ко всем».

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«То есть [россияне] не люди, они орки, ну, я думаю, вы знаете. Так проще воспринимать, что ты убиваешь не человека, а орка, свинью или еще кого-то», — сказал экс-военный.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в вымещении злобы на мирном населении. По ее словам, от военные ВСУ вымещают ненависть на детях и подростках, проживающих в Донбассе.