Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 октября 2024 года.

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ВСУ потеряли до 115 человек на двух направлениях

Вооруженные силы Украины потеряли до 115 военнослужащих в результате поражения, нанесенного российскими бойцами, сообщает РИА Новости.

Это произошло на Липцовском и Волчанском направлениях. Также среди потерь противника — боевая бронированная машина, три автомобиля и 122-миллиметровая гаубица Д-30.

Ранее в Минобороны заявили, что группировка «Север» отразила две контратаки ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 30 человек.

Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Российские вертолёты Ка-52М нанесли авиаудар по живой силе и бронетехнике противника, сообщает РИА Новости.

Это произошло в приграничном районе Курской области.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Минобороны заявило, что в боях за Угледар в плен сдались более 40 солдат ВСУ

Свыше 40 украинских военнослужащих сдались российским бойцам в ходе боев за Угледар, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В освобожденном городе российским штурмовикам достались трофеи, среди которых польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, стрелковое оружие.

Прорыв обороны ВСУ в Угледаре удался благодаря обходному маневру и взятию города в клещи.