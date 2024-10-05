В Минобороны рассказали, что стало ключом к украинской обороне Угледара

Российским бойцам удалось сломить украинскую оборону Угледара, проведя обходной маневр и взяв город в клещи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ключом к украинской обороне Угледара оказался обходной маневр подразделений группировки войск "Восток", которым ударами с флангов удалось взять город-крепость в клещи", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

По словам штурмовавших город бойцов, ВСУ сопротивлялись до последнего, укрываясь от огня российской артиллерии в шахтах и подвалах. Однако "перед лицом неминуемого окружения" украинские подразделения оставили Угледар, а более 40 солдат сдались в плен.

В освобожденном городе российским штурмовикам достались различные трофеи - брошенные ВСУ оружие и боеприпасы. В их числе: польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, стрелковое вооружение и многое другое.

Напомним, 3 октября Минобороны сообщило о том, что российские войска освободили Угледар. Бои за этот город, который в Киеве называли "неприступная крепость", шли почти два года.

В России высказались о дальнейших целях СВО после взятия Угледара под контроль

По данным экспертов, взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на южно-донецком и покровском направлениях. Теперь у российской группировки высвобождаются дополнительные силы для наступления на Курахово, причем он будет направлен в тыл обороняющимся подразделениям ВСУ.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал взятие Угледара впечатляющей победой российского духа, и подчеркнул, что освобождение этого города подтвердило бессмысленность поставок американского оружия Украине.