Мобилизация: последние новости на сегодня 5 октября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 октября 2024, в материале «Рамблера».

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Подразделения Чечни на СВО получили 53 новых автомобиля

Очередную партию новых автомобилей повышенной проходимости получили чеченские подразделения, участвующие в специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление глава Чечни Рамзана Кадырова.

Это 53 российских внедорожника «Нива» и УАЗ «Патриот». Часть транспорта была приобретена на добровольные пожертвования совместно с региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Кадырова.

Денежное довольствие военных планируют увеличить на 4,5 процента

Средства на денежное довольствие российских военнослужащих с 1 октября 2025 года планируют проиндексировать на 4,5%, сообщает РИА Новости.

«Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы: с 1 октября бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц», - сказано в материалах к проекту бюджета.

Житель Чукотки получил звание Героя России за работу в зоне СВО

Житель Чукотки Тимур Варин получил звание Героя России, сообщает ТАСС.

Он удостоился его за профессионализм, проявленный в зоне проведения спецоперации. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов поздравил мужчину с наградой, сказав, что жители округа гордятся им.

До отправки в зону проведения специальной военной операции 34-летний Варин работал техником по радионавигации, радиолокации и связи отделения организации воздушного движения поселке Угольные Копи Анадырского центра «Аэронавигация Северо-Востока».