Киев допустил ошибку, перебросив элитные подразделения из Угледара на курское направление. Такую точку зрения в беседе с ТАСС выразил замкомандира штурмового батальона группировки войск "Восток" с позывным Шаман.

"Я считаю, что ошибка не то что военных, а именно руководствующего состава Вооруженных сил Украины, как мы видим из курского направления: все элитные подразделения, которые имеют боевой опыт и в своем военном арсенале имеют какие-то достаточно эффективные средства поражения, они откатились все-таки на курский фронт с угледарского", - сказал собеседник агентства.

Зеленский впервые высказался о потере Угледара

Военнослужащий подчеркнул, что последние месяцы оборону Угледара удерживали бойцы, не имеющие должной подготовки. "Видно сразу в ходе боя, что военнослужащие никакого опыта боевого не имеют, как правило. Свои позиции при начале штурма сразу бросали и начинали убегать", - подытожил боец.

В четверг Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара от украинской армии.