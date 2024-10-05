Российские военные рассказали о выжигающих дронах ВСУ

ВСУ массово применяют выжигающие дроны с термическими смесями
Вооруженные силы Украины у днепровского рубежа массово применяют «выжигающие» беспилотные летательные аппараты с термическими горючими смесями, сообщает РИА Новости со ссылкой на десантников группировки войск «Днепр».
Из-за сухой погоды выгорают поля и леса. Военнослужащие указали, что противник применяет беспилотники с горючими реагентами и смесями не только с целью инициации пожаров в российском тылу или уничтожения лесополос, но и непосредственно против техники и личного состава армии России.
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«Дрон подлетел, распылил вот эту жидкость термическую, а там температура горения большая, и потушить ее просто вот так вот — ни водой, ни землей. Она пока сама не выгорит, она будет гореть и гореть», — сообщил военнослужащий с позывным «Горыныч».