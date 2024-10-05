Российские военные рассказали о выжигающих дронах ВСУ

Вооруженные силы Украины у днепровского рубежа массово применяют «выжигающие» беспилотные летательные аппараты с термическими горючими смесями, сообщает РИА Новости со ссылкой на десантников группировки войск «Днепр».

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Из-за сухой погоды выгорают поля и леса. Военнослужащие указали, что противник применяет беспилотники с горючими реагентами и смесями не только с целью инициации пожаров в российском тылу или уничтожения лесополос, но и непосредственно против техники и личного состава армии России.

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