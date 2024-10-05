Некоторые военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли пересечь границу с Польшей, поскольку были пьяны. Об этом РИА Новости сообщил сбежавший из тренировочного лагеря украинский солдат.

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«Пока мы ехали с Украины до пропускного пункта в Польше, они насинячились и просто не прошли фейс-контроль на границе», — рассказал о пьянстве сослуживцев бывший военный ВСУ.

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Ранее украинский военнопленный Василий Палий заявил, что его мобилизовали, несмотря на алкоголизм и проблемы со здоровьем. Палий сообщил, что продолжил злоупотреблять спиртным даже на передовой. Наказание за пьянство в ВСУ серьезное, но от употребления алкоголя украинских военных это не останавливает, объяснил пленный.