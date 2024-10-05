Офицер ВСУ назвал причину сдачи Угледара

Армия России получила серьезное преимущество после сдачи Угледара Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала NTA заявил сбежавший из Угледара пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Арсений Прилипка.

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«Они не собираются останавливаться. Они завладели крепостью, высотой, которая стала для них еще одним преимуществом. Высота, которая позволит наносить огневые поражения», — сказал он.

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Военнослужащий также отметил, что Российская армия взяла Угледар по причине «полного превосходства» над ВСУ, в том числе в артиллерии, дронах и средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он подчеркнул, что давление войск РФ продолжалось каждый день на протяжении полугода.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ пытаются замедлить продвижение армии России близ Угледара. «Они пытаются использовать логистические узлы, которые находятся в Курахово, военную базу и военные объекты, которые там находятся», — рассказал он.