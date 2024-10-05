В Горловке после атаки дронов-камикадзе загорелось здание администрации

В городе Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) было атаковано здание администрации. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, по нему ударили как минимум тремя дронами-камикадзе. Два из них врезались в стены пятого этажа, а третий влетел в окно. В результате случившегося здание загорелось.

Дроны-камикадзе "Куб" могут наносить групповой удар по противнику

Ранее стало известно об ударе беспилотника по предприятию в белгородском селе Песчанка. В результате детонации детонации дрона частично обрушился угол здания, вспыхнул пожар. Повреждения также получили соседнее здание и жилой дом.

До этого беспилотник атаковал ехавший по трассе в Белгородской области автомобиль, двое мужчин пострадали.