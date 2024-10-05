Израильские военные нанесли удар по школе в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала одну из школ в Газе, в которой якобы находились вооруженные радикалы из палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба армии в Telegram-канале.

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Согласно публикации, удар был нанесен по командно-контрольному центру ХАМАС в центре сектора, раньше там находилась школа «Ахмад эль-Курд» .

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«Перед ударом были предприняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные», — отмечается в посте.

В ЦАХАЛ добавили, что продолжат операции против палестинского движения.

4 октября Армия обороны Израиля совместно с израильской службой общей безопасности ликвидировала руководителя ячейки палестинского движения ХАМАС в Тулькарме на Западном берегу реки Иордан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы Газы.

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