Израиль сообщил об ударах по командным центрам ХАМАС в Газе

ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам радикального палестинского движения ХАМАС в районе города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре внутри комплекса, который служил ранее школой "Ибн Рушд" в районе Дейр-эль-Балаха", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что израильские ВВС в этом же районе поразили командно-контрольный центр в мечети Шухада аль-Акса.
"Эти командно-контрольные центры использовались террористами ХАМАС для планирования и осуществления террористических атак против сил Армии обороны Израиля и Государства Израиль", - заявила армейская пресс-служба.