Израиль сообщил об ударах по командным центрам ХАМАС в Газе

ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам радикального палестинского движения ХАМАС в районе города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре внутри комплекса, который служил ранее школой "Ибн Рушд" в районе Дейр-эль-Балаха", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что израильские ВВС в этом же районе поразили командно-контрольный центр в мечети Шухада аль-Акса.