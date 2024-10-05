СМИ сообщают, что иранские ракеты частично преодолели защиту Израиля

WSJ: ракеты Ирана смогли преодолеть ПВО Израиля в ряде мест
Иранские ракеты смогли частично преодолеть систему противовоздушной обороны (ПВО) Израиля. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, Иран использовал для атаки только баллистические ракеты с большей, чем у крылатых ракет, скоростью полета, в отличии от атаки, проведенной в апреле. В этот раз Иран запустил 180 ракет, 32 из них достигли базы ВВС Израиля Неватим.
Отмечается, что по меньшей мере одна ракета упала рядом со штаб-квартирой израильской разведывательной службы «Моссад» в Тель-Авиве.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вынуждена расставлять приоритеты при выборе мест, которые необходимо защищать, так как ракеты-перехватчики, используемые Израилем, значительно дороже и малочисленнее иранских.
До этого посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что если Израиль снова совершит что-то против Ирана, то ответ будет асимметричным.
Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.