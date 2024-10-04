Иран пообещал Израилю более жесткий ответ в случае новой агрессии Тель-Авива

Если Израиль снова совершит что-то против Ирана, то ответ будет асимметричным. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью телеканалу «Россия 24».

«И начальник генштаба Ирана заявил, и командующий силами КСИР, и министр иностранных дел, и даже президент, у них одна позиция: если будет еще какое-то либо действие со стороны Израиля, наш ответ будет жестче», — заявил Джалали.

Издание The Washington Post писало, что иранские ракеты минимум 25 раз поразили военные и разведывательные объекты в Израиле.

4 октября заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави заявил, что Иран нанесет удары по израильским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и газовым месторождениям, если Израиль атакует иранскую территорию.

Иран сделал заявление о вводе войск в Ливан

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Позже начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ намерен полностью ликвидировать инфраструктуру ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана.