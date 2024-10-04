Киев заинтересовался южнокорейским оружием

Посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко заявил, что ВСУ заинтересовались танками из Южной Кореи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помимо танков, по словам Пономаренко, Киев также заинтересовали южнокорейские снаряды для реактивных систем залпового огня.. Как добавил посол, в данный момент в Корее проходит крупнейшая в Азии выставка оборонных индустрий, на которой были представлены современные оборонительные устройства.

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Кроме того, Пономаренко опубликовал фото со своей встречи с представителями компании Hyundai Rotem (которая производит танки K2), а также представителями южнокорейского производителя реактивных снарядов Korea Defense Industry. Обе эти компании активно сотрудничают с Польшей, которая закупает их продукцию.

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