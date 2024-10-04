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Киев заинтересовался южнокорейским оружием

Посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко заявил, что ВСУ заинтересовались танками из Южной Кореи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Киев заинтересовался южнокорейским оружием
© globallookpress.com

Помимо танков, по словам Пономаренко, Киев также заинтересовали южнокорейские снаряды для реактивных систем залпового огня.. Как добавил посол, в данный момент в Корее проходит крупнейшая в Азии выставка оборонных индустрий, на которой были представлены современные оборонительные устройства.

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Кроме того, Пономаренко опубликовал фото со своей встречи с представителями компании Hyundai Rotem (которая производит танки K2), а также представителями южнокорейского производителя реактивных снарядов Korea Defense Industry. Обе эти компании активно сотрудничают с Польшей, которая закупает их продукцию.

Ранее Южная Корея выразила сожаление из-за слов Лаврова о ядерной программе КНДР.