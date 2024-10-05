ВС РФ получили в Угледаре западное оружие и боеприпасы

Российские штурмовики, освободившие Угледар, захватили в качестве трофеев западную военную технику, брошенную украинскими войсками. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Уточняется, что среди найденных трофеев — польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, а также стрелковое оружие.

Ключевым фактором успеха российской операции в Угледаре стал обходной маневр группировки войск «Восток», который позволил окружить город с флангов и прорвать оборону ВСУ, говорится в материале РИА Новости.

Вооруженные силы Российской Федерации освободили Угледар в Донецкой народной республике от украинской армии. После этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский приказал увеличить оборону.

В Минобороны рассказали, что стало ключом к украинской обороне Угледара

Выезд из Угледара в ДНР усеян телами погибших украинских военных, которые пытались выйти из города. Угледар штурмуют сразу с трех сторон, поэтому пешком его покинуть практически невозможно. Украинские военные формируют группы из десяти человек, однако в живых остаются от четырех до шести человек. Штурм Угледара начался 1 сентября.