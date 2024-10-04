Жители Угледара встретили солдат ВС России пирожками

Жители Угледара встретили солдат Вооруженных сил России пирожками из последних продуктов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Издание сообщает, что хоть город и находится под контролем России, ему предстоит восстановить здания и инфраструктуру, чтобы люди могли в нем нормально жить. На данный момент многие дома непригодны для жизни, во многих выбиты окна, некоторые квартиры переделаны в штабы управления дронами.

Депутат Государственной Думы, зампредседателя Комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что уже есть положительный опыт восстановления города на примере Мариуполя. По ее словам, в Угледаре можно будет нормально жить через один-два года.

Ранее в Минобороны России раскрыли подробности зачистки Угледара. По информации ведомства, всего за неделю с 28 сентября по 4 октября в плен российским военнослужащим в зоне боевых действий сдались 83 украинских солдата.