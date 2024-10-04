В Польше заявили, что нынешнему поколению придется защищать страну с оружием в руках

Нынешнему поколению поляков придется участвовать в военных действиях, стране пора возвращать всеобщую воинскую обязанность. С такой оценкой выступил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Польши генерал Веслав Кукула.

"Все указывает на то, что мы представляем собой то поколение, которое встанет с оружием в руках на защиту нашего государства", - сказал Кукула, выступая на лекции по случаю начала учебного года в Военной академии сухопутных войск во Вроцлаве. Слова военачальника приводит радиостанция Radio Zet.

Генерал также предложил вернуть обязательную службу в армии. Он объяснил это сложной демографической ситуацией, при которой войско не будет пополняться в нужных темпах при сохранении контрактного и добровольного призыва.

"Темпы набора военнослужащих не смогут удержаться [на необходимых показателях]. Потенциал противника настолько велик, что нам необходимо создать гораздо большую армию, а это значит, что нам также необходимо внедрить всеобщую воинскую обязанность", - отметил Кукула.

Обязательная военная служба по призыву была отменена в Польше в 2009 году и заменена службой на добровольной основе. В марте о необходимости обсудить возможность обязательной военной службы заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера. В ответ на подобные дискуссии руководство оборонного ведомства неоднократно заявляло, что пока не видит такой необходимости.