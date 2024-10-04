ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы ячейки ХАМАС на Западном берегу

Израильские военные заявили, что в результате израильского авиаудара погиб Захи Ясер Абд аль-Разек Уфи, глава сети ХАМАС в Тулькарме на Западном берегу. Российская газета

«Силы ЦАХАЛ и ШАБАК (служба общей безопасности Израиля. — RT) ликвидировали главу террористической ячейки ХАМАС в Тулькарме», — говорится в сообщении. RT на русском

3 октября в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные три месяца назад ликвидировали главу правительства ХАМАС в секторе Газа и еще двух высокопоставленных представителей палестинского движения. Газета.Ru