Бойцы ВСУ отказались выполнять приказ и покинули военную часть

Около сотни военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) 123-й бригады территориальной обороны отказались выполнять боевую задачу, после чего самовольно покинули воинскую часть. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Как пишет издание, военные вышли на митинг в Николаевской области, заявив о нехватке оружия и недостаточной подготовке в подразделении.

«Я неоднократно обращался, даже на свой участок, за который отвечал я. Просил предоставить ПКМы, пулеметы. Мне ответили, что у нас нет, мы не можем предоставить», — объяснил один из бойцов ВСУ.

По данным источника, начальник управления психологической поддержки персонала территориальной обороны Александр Пухальский высказался, что подразделение было полностью укомплектовано, а солдат за свой поступок ждет уголовная ответственность.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что во второй половине текущего года проблема дезертирства в Вооруженных силах Украины необычайно обострилась. В материале указывалось, что побеги из воинских частей и с линии фронта приняли по-настоящему массовый характер.

Ранее сообщалось, что в ВСУ забили тревогу из-за «миграции в тыл».